فلسطينيون يرفعون صور "مرسي" بـ"مسيرات العودة" شرقي غزة

غزة / الخليج 365

رفع متظاهرون فلسطينيون في قطاع غزة، الجمعة، صورا للرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، خلال مشاركتهم في فعالية مسيرات "العودة" شرقي القطاع.

وكُتب على بعض الصور: "غزة لا تنسى من وقف معها"، و"أبو أحمد (مرسى).. ستذكرك الأجيال، بأنك دافعت عن فلسطين".

وعلّق متظاهرون آخرون صور مرسي، على السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وفي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أدى متظاهرون صلاة الغائب، على روح الرئيس الراحل.

وقال موقع "المركز الفلسطيني للإعلام"، إن عددا من مساجد قطاع غزة، أدت صلاة الغائب على روح مرسي، بعد صلاة الجمعة.

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وفي الضفة الغربية، أدى عشرات الفلسطينيين، بعد أداء صلاة الجمعة، صلاة الغائب على مرسي، قرب جدار الفصل الإسرائيلي ببلدة نعلين غربي رام الله، وسط الضفة الغربية، قبيل انطلاق مسيرة أسبوعية منددة بالجدار.

ونعت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، مرسي، في بيانات سابقة، وصلت الخليج 365 نسخة منها، وأشادتا بمواقفه المساندة للفلسطينيين.

وتوفي مرسي، الإثنين، بعد 6 سنوات قضاها في السجن إثر الإطاحة به، صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.

وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاته من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين وجهات حقوقية ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا" بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

لكن القاهرة رفضت هذه الاتهامات، وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.