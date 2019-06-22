بعد عمليات الفم .. كم تستغرق لكى يتعافي الفم ؟

قد تتطلب بعض الإجراءات الطبية فى الأسنان إلى الخضوع لجراحة ببنج لاستخراج سن مدفون فى اللثة أو تعرض لكسر على السطح، ونتيجة هذا يقوم الطبيب بإصلاح الشق باستخدام غرز للمساعدة على الشفاء.

يمكن أن تستغرق الغرز القابلة للامتصاص فى الفم من 10 إلى 90 يومًا حتى يتم تكسيرها واستيعابها تمامًا بواسطة الجسم، حيث يتم إنتاج مواد مختلفة لها نقاط قوة ومعدلات امتصاص مختلفة.

لغرز التى تستخدم فى الجراحة مصنوعة من مواد طبيعية يمكن أن يتحللها الجسم، مثل الكولاجين، ومن مواد اصطناعية أحدث مثل حمض polyglycolic.

Advertisements

عندما يستخدم طبيب الأسنان غرز قابلة للامتصاص فإنهم يتوقعون أن يتم التئام الجرح بالكامل تقريبًا في الوقت الذي تنهار فيه مادة الخياطة.

وفقًا لموقع "ask dental" فيتم استخدامها عمومًا حتى لا يحتاج المرضى للعودة إلى الطبيب لإزالة الخيوط الجراحية، والتى يمكن أن تكون غير مريحة ومؤلمة، كما أنها تستخدم لعقد الجروح الداخلية المغلقة، وعلى الرغم من كونها مصنوعة من مواد يمكن أن ينهارها الجسم إلا أنها لا تزال مرفوضة فى بعض الأحيان من قبل الجسم لبعض الأشخاص.