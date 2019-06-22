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وأوضحت المصادر لـ"رويترز" أن نحو 400 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة قاعدة بلد العسكرية شمالي بغداد التي تستضيف قوات أمريكية وذلك بسبب "تهديدات أمنية محتملة"، مشيرة إلى أن رحيل المتعاقدين بات وشيكا.
© REUTERS / Khaled Abdullah
وقالت المديرية في بيان "تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في حي التنك بالجانب الأيمن من الموصل"، لافتة إلى أن "هذا الإرهابي عمل مسؤولا عن ما يسمى بديوان الغنائم في القيروان، ولديه أحد أولاده من الدواعش كان قد قتل على يد قواتنا الأمنية أثناء معارك التحرير".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: أمريكا تستعد لإجلاء بعض متعاقدي لوكهيد مارتن وساليبورت من قاعدة عسكرية بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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