مصادر: أمريكا تستعد لإجلاء بعض متعاقدي لوكهيد مارتن وساليبورت من قاعدة عسكرية بالعراق

وأوضحت المصادر لـ"رويترز" أن نحو 400 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة قاعدة بلد العسكرية شمالي بغداد التي تستضيف قوات أمريكية وذلك بسبب "تهديدات أمنية محتملة"، مشيرة إلى أن رحيل المتعاقدين بات وشيكا.

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في سياق آخر، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الجمعة، القبض على ما يسمى مسؤول "ديوان الغنائم" في تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في مدينة القيروان بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت المديرية في بيان "تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في حي التنك بالجانب الأيمن من الموصل"، لافتة إلى أن "هذا الإرهابي عمل مسؤولا عن ما يسمى بديوان الغنائم في القيروان، ولديه أحد أولاده من الدواعش كان قد قتل على يد قواتنا الأمنية أثناء معارك التحرير".