مبيعات هواتف هواوي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في دول غرب أوروبا خلال الأيام الماضية

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مبيعات هواتف هواوي تشهد ارتفاعاً في دول غرب أوروبا خلال الأيام الماضية

وفقاً لتصريح جديد من أحد التنفيذين في شركة هواوي أشار فيه إلى مبيعات العملاق الصيني من هواتف هواوي في القارة الأوروبية.

قال أنه قد طرأ ارتفاعاً ملحوظاً على نسبة هواتف الشركة المباعة في دول أوروبا الغربية خلال الأيام القليلة الماضية.

كما أضاف أيضاُ أنه من غير الواضح حالياً ماهية المشكلات التي ستلحق بنسخ الهواتف القادمة من الشركة تبعاً لقرار الحظر الأمريكي، إلا أنه أكد على أن هذا الارتفاع ينم عن مدى ثقة جمهور المستخدمين بمنتجاتهم بالرغم من العقوبات الأمريكية.

وكانت واشنطن قد فرضت حظراً على العملاق الصيني في مايو الماضي، عبر قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بحظر التعاون مع الشركات الاتصالات الأجنبية.

لتتبعه سلسلة مقاطعة من كبرى الشركات التقنية الأمريكية كان أولها بإيقاف دعم نظام الأندرويد من قوقل لهواتف هواوي، حيث سيبدأ تنفيذ القرار على نسخ هواتفها القادمة في شهر اغسطس المقبل.

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ثم أعلنت كل من كوالكوم وإنتل مقاطعة هواتف هواوي وايقاف تعاملاتها التجارية معها من دعم بالمعالجات أو مكونات أخرى.

وتسارعت وتيرة المقاطعة لتشمل مؤسسة ذواكر SD وسحب رخصة هواوي من الاستفادة من منتجاتها ، لكن لم تكن ضربة بتلك القوة كالتي تلقتها من سابقاتها.

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كما أن شركة ARM هي الأخرى حرمت هـواوي من رخصة استخدام معماريتها في بناء معالجتها الخاصة “كيرين” ، لتكن هذه ضربة قاسية جداً سيكن لها تأثير كبير على الشركة نظراً لعدم وجود بدائل عنها.

وكان المدير التنفيذي لهواوي قد تحدث الأسبوع الماضي عن الخسائر المتوقعة بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها شركته. وحسب ما أفاد فإن مبيعات الهواتف ستنخفض بنسبة 40% خلال الفترة القادمة مما سيكبلها خسائراً بمليارات الدولارت.

والجدير بالذكر أن أمل وصول هواوي والحكومة الأمريكية لتسوية لا يزال قائماً، لاسيما أن قوقل وكوالكوم وإنتل قد طالبوا بتخفيف العقوبات عن هواوي.

كما أن هنالك اجتماع قريب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني قد يشمل الحديث في قضية هواوي ضمن استكمال مفاوضاتهم التجارية.

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التدوينة مبيعات هواتف هواوي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في دول غرب أوروبا خلال الأيام الماضية ظهرت أولاً على عالم التقنية.