مدير عام التعليم بعسير يحتفل بزواج نجله “أحمد”

الخليج - عبدالرحمن الشهري

احتفل مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ سعد بن أحمد الجوني مساء اليوم الجمعة 18 شوال 1440هـ بالقاعة الكبرى في أبها، بزواج نجله “أحمد”.

وسط حضور كبير من المسؤولين والتربويين والإعلاميين، وعدد من الأقرباء والأصدقاء.

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من جانبه عبر المدير العام للتعليم بمنطقة عسير عن شكره وتقديره لكل من شاركهم هذه الفرحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم الأفراح على الجميع.

“الخليج” تبارك للعروسين متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.