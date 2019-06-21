الان تتابع مصر.. حملة شعبية لمقاطعة المنتجات والسياحة التركية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
تحت شعار “دافع عن بلدك”، دشن برلمانيون في مصر حملة شعبية لمقاطعة جميع المنتجات والسلع والشركات التركية وكذلك السياحة إليها.
وقال بيان البرلمانيون إن حملة المقاطعة تأتي ردا على ادعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفجة حول وفاة محمد مرسي.
واستنكرت الخارجية المصرية، الخميس، ادعاءات الرئيس التركي حول وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدة أنها أكاذيب وتجاوز فج.
وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسؤولة للرئيس التركي حول مصر التي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها.
وكان برلمانيون مصريون بارزون قد وجهوا هجوما عنيفا على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أكاذيبه بشأن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته الإثنين الماضي، معتبرين أنها “مسيئة ومرفوضة جملة وتفصيلا وتمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري”.
وطالب البرلمانيون في بيانات منفصلة لهم بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة أردوغان أمام المحاكم الدولية باعتباره “مجرم حرب”.
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