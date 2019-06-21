التحالف العربي: القوات الجوية تعترض طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، على حق التحالف المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات ردع مناسبة لهذه الأعمال العدائية والإرهابية.

وأعلنت قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليات وصفتها بالنوعية ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غربي اليمن.

© AP Photo / IRNA/ Mostafa Qotbi

ونقل موقع "سبتمبر" عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي قوله:

"نفذت عمليات استهداف لأهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي شمال الحديدة، تشمل قوارب مفخخة مجهزة لأعمال إرهابية وتهديد الملاحة".

وأضاف "ميليشيات الحوثي تتخذ من مواقع مدنية وردت في اتفاق إعادة الانتشار منطلقا لعملياتها".

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وطالب التحالف "من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة"، مشيراً إلى "أن عمليات الاستهداف تتم وفق القانون الدولي وقواعده العرفية".

وأكد التحالف "استمراره في تحييد قدرات ميليشيات الحوثي العدائية والإرهابية".

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.