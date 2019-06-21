ليبيا.. توقف الملاحة بمطار معيتيقة بطرابلس بعد سقوط قذائف

وليد عبد الله / الخليج 365
توقفت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، مساء الجمعة، بعد سقوط عدد من القذائف العشوائية داخل المطار، بحسب مصدر عسكري .
وقال المصدر التابع لحكومة "الوفاق الوطني"، المعترف بها دوليا، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن القذائف العشوائية التي سقطت داخل المطار لم يعرف مصدرها بعد.
وفي السياق ذاته، قال وكيل وزارة المواصلات بحكومة "الوفاق"، هشام أبوشكيوات، لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) إن الرحلات بمطار معيتيقة توقفت بشكل مؤقت نتيجة للقصف، دون مزيد من التفاصيل.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، شنت طائرة حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، غارة جوية هي الأولى من نوعها منذ بداية هجومه على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان الماضي، على المطار، الذي يبعد 11 كلم عن قلب العاصمة.
ومعيتيقة، المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة، (200 كم شرق طرابلس).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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