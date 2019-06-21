مصرع شابّ إثر اصطدام سيارته بأحد الجمال السائبة بـ #بريدة

صحيفة الخليج الالكترونية لقي شابّ في العشرينات من عمره مصرعه نتيجة اصطدام سيارته بأحد الجمال السائبة بطريق «الأسياح- بريدة». وناشد أهالي محافظة الأسياح الجهات المسؤولة بمتابعة الطريق وفرض الغرامات وتطبيقها على ملّاك الإبل في حال تركها سائبة، حيث تهدد مرتادي الطريق. Advertisements وطالب الأهالي بتطبيق ما أقرّه مجلس الوزراء قبل عام بشأن إلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة لسلامة مرتادي الطريق.

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