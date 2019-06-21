اتفاقية مع شركة Figeac Aéro لبناء منشأة تصنيع #هياكل_طيران معدنية في #المملكة

الخليج - واس

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI اليوم عن إبرامها مذكرة اتفاق مع شركة Figeac Aéro إحدى شركات الطيران الفرنسية ذات الطراز العالمي والمتخصصة في تصنيع الأجزاء الهيكلية والدقيقة وأجزاء المحركات من السبائك الخفيفة والمعادن الصلبة.

ووقعت المذكرة في معرض باريس الجوي، الحدث الدولي المتخصص في مجال الطيران والفضاء والأكبر من نوعه على مستوى العالم، الذي يقام في مطار لو بورجيه في العاصمة الفرنسية.

وتضمنت مذكرة الاتفاق إنشاء مشروع مشترك بين شركة SAMI وشركة Figeac Aéro يقضي ببناء منشأة في المملكة العربية السعودية لتصنيع هياكل الطيران المعدنية، فيما ستمتلك شركة SAMI غالبية الأسهم في الكيان الجديد الذي سيقوم بتنفيذ العقود المتعلقة بتصنيع المكونات المعدنية للطيران العسكري والتجاري، إذ من المقرر أن يستمر المشروع لمدة عامين ونصف.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) الدكتور أندرياس شوير بهذه المناسبة: “يسعدنا التعاون مع شركة ذات سمعة عالمية مثل Figeac Aéro، ونتطلع إلى العمل عن كثب معهم في المستقبل. يمثل هذا المشروع الركيزة الأساسية للصناعات التحويلية للطائرات، وسيعزز من قدراتنا المحلية تماشيًا مع الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030م. ومن خلال بناء أسس متينة للتصنيع الأصلي، سنكون قادرين على تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وضمان مستقبل أكثر أماناً للمملكة وشعبها في الوقت نفسه “.

من جهته، صرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Figeac Aéro جان كلود مايار، قائلًا: “بعد دراسة وبحث لمدة أربع سنوات مع العديد من الشركاء المحتملين حول المنظومة السعودية، وتوصلنا إلى أن شراكتنا في المشروع المشترك المستقبلي مع شركة SAMI ستمكن المملكة العربية السعودية من تطوير قدراتها التصنيعية وبناء صناعة الطيران الخاصة بها إلى جانب سلسلة التوريد المرتبطة بها. وإننا متحمسون للغاية حيال هذا المشروع الصناعي الجديد وسنسعى جاهدين في شركة Figeac Aéro إلى إنجاحه “.

وسيتم إدارة وتشغيل المنشأة الجديدة التي سيكون موقعها إما في الرياض أو جدة، بواسطة مهندسين وفنيين سعوديين مؤهلين ومدربين تدريبًا عاليًا، وتشمل الأنشطة التي سيتم تنفيذها في المنشأة عمليات التشغيل الآلي مثل أعمال الصفائح المعدنية، وعمليات المعالجة السطحية، وأعمال التجميع الفرعية، لتسليم البضائع بشكلها النهائي إلى العملاء. وستستفيد هذه المنشأة من المؤهلات والتراخيص في مجال الطيران لتوفير قطع الغيار التي تشمل أجزاء أجنحة الطائرات التجارية المصنوعة من التيتانيوم. وبالإضافة إلى ذلك، سيدعم البرنامج المشاريع المشتركة الأخرى التابعة لشركة SAMI بهدف تعزيز عملية توطين الصناعات العسكرية وفقًا لتوجهات رؤية المملكة 2030م.