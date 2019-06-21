الان تتابع رغم الحظر التجاري.. هواوي تحصل على “أندرويد كيو” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ستتمكن شركة هواوي الصينية من جلب تحديث نظام التشغيل الجديد من أندرويد “كيو” إلى هواتف بي 30 وبي 30 برو، إضافة إلى العديد من أجهزتها الحالية، وذلك على الرغم من الحظر التجاري الأميركي.
وبالنظر إلى وجود فترة إنذار قبل البدء بتطبيق الحظر لغاية شهر أغسطس المقبل، يبدو أن غوغل وهواوي تحاولان استغلال الوقت بحكمة، لتزويد أكبر عدد ممكن من أجهزة هواوي بنظام التشغيل أندرويد كيو من غوغل.
وأكدت هواوي في بيان أن جميع الأجهزة ستستمر في تلقي التحديثات الأمنية لنظام التشغيل أندرويد، كما أكدت أن جميع الأجهزة الحالية ستحتفظ بالتطبيقات المتوافرة عليها.
وقبل هذا الإعلان، لم يكن معروفا أن طرز هواوي الحالية ستكون قادرة على الحصول على الإصدار التالي من أندرويد أي نظام “أندوريد كيو”.
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