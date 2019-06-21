الان تتابع امرأتان تتعديان على مواطنة كويتية وتحطيم سيارتها بمساعدة شاب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
تعدت امرأتان وشاب سعودي على مواطنة كويتية وتحطيم سيارتها بسبب خلافات عائلية بين المواطنة وأسرتها ومغادرة منزل أسرتها.
وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت مقطع فيديو للحظة الاعتداء على المواطنة الكويتية أثناء توقيفها وتحطيم سيارتها في منطقة شرق.
وقالت مصادر إعلامية، إن سبب الاعتداء هو قيام فتاة كويتية من مواليد عام 1996 بمغادرة بيت أسرتها، والإقامة لدى صديقتها من مواليد عام 1997، حيث شاهدتها والدتها مع قريبها السعودي فحاولت إنزالها من سيارتها، وعندما رفضت تهجموا عليها وحطموا سيارتها، وأحيل الجميع إلى الشرطة.
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