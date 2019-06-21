شكرا لقرائتكم الحكومة اليمنية: منظمات إنسانية تخضع لإبتزاز الحوثيين لاستمرار عملياتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - "الحياة" | منذ ساعة في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 16:33

حملت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مسؤولية قرار برنامج الأغذية العالمي الصادر أمس (الخميس)، في شأن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها، خصوصاً في مدينة صنعاء، والذي سيؤثر على 850 ألف من اليمنيين الأكثر حاجة من أطفال ونساء ورجال.



Advertisements

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن استمرار تعنت الحوثيين وإصرارهم على استهداف وسرقة قوت المواطنين الأكثر حاجة في اليمن وضلوع قيادات منهم في هذه الممارسات من دون مراعاة لأي قيم إنسانية وأخلاقية يُعد جريمة وانتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية.

وقال البيان: "إن الحقيقة التي كشفها برنامج الأغذية العالمي في إحاطة المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي، أمام مجلس الأمن بتاريخ 17 حزيران (يونيو) الجاري، عن سرقة الحوثيين المساعدات الغذائية، ما هي إلا صورة مصغرة لما تمارسه الميليشيات الحوثية على معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن والتي تضطر للخضوع لابتزاز الحوثيين في سبيل استمرار عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

ودعت الخارجية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذه الخروقات من ميليشيات الحوثي وممارسة الضغط عليها وعلى من يدعمها، من أجل العدول عنها، والسماح لمنظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي بممارسة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها النبيلة والإنسانية في اليمن.

وأكدت استمرار الحكومة في تقديم كل ما يمكن لتسيل مهمته النبيلة من أجل إيصال المساعدات الغذائية والتخفيف من معاناة اليمنيين في كل أرجاء البلاد.