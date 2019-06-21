شكرا لقرائتكم ترامب "يحبّ المهاجرين" إلى أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 16:01

سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "تيليموندو" الأميركية الناطقة باللغة الإسبانية، إلى كسب أصوات المتحدرين من أميركا اللاتينية، مؤكداً "حبّه للمهاجرين".



وقاطع الرئيس الأميركي صحافياً اتهمه بأنه "قاس جداً حيال المهاجرين"، قائلاً: "هل تعني المهاجرين السريين؟ كنت طيباً جداً مع المهاجرين". وأضاف: "أحب المهاجرين، هذا البلد يعتمد عليهم".

وأشار الى انه يريد مزيداً منهم لملء فرص العمل الصناعية الكثيرة التي يؤكد أنه أعادها إلى الولايات المتحدة، منذ انتخابه عام 2016.

وأكد ترامب في مقابلته الأولى مع شبكة تلفزة ناطقة بالإسبانية، أن نسبة البطالة لدى الناطقين بهذه اللغة لم تكن متدنية الى هذا الحدّ في تاريخ البلاد، وأن نسبة شعبيته لديهم ارتفعت 17 نقطة.

Advertisements

وتابع: "السبب هو لأنني قاس على الحدود. يريد المتحدرون من أميركا اللاتينية حزماً على الحدود. لا يريدون أشخاصاً يأخذون وظائفهم ولا أن يأتي مجرمون، لأنهم يفهمون الحدود أفضل من أي شخص آخر".

وسُئل عن تغريدة له قبل أيام، تعهد فيها طرد "ملايين الأجانب غير الشرعيين"، فأجاب أن "كثيرين منهم" ليسوا بالضرورة من أميركا اللاتينية، بل أيضاً "من الصين وأماكن أخرى في العالم لا يمكنك حتى تخيّلها".

واعتبر ترامب أن سياسته الحازمة حيال كوبا وفنزويلا، ستؤمّن له في انتخابات 2020 تعاطف الناخبين المتحدرين من أميركا اللاتينية. وتعهد "الاهتمام بكوبا كما يجب، لا على طريقة (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما التي كانت كارثية".

ويتوجه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى ميامي الثلثاء، حيث يقيم عدد كبير من الكوبيين، لإطلاق مجموعة دعم للرئيس لدى الجالية الإسبانية باسم "أميركيون لاتينيّون من أجل ترامب".