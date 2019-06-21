شكرا لقرائتكم "الإماراتية" تُعلن تغيير مسار جميع رحلاتها بعيداً عن مناطق المخاطر المحتملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - دبي – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 18:51
أعلنت شركة طيران الإمارات اتخاذ إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات، بعيداً عن منطقة أي مخاطر محتملة، نظراً للأوضاع الراهنة.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان: "نحن على اتصال دائم مع السُلطات الحكومية المعنية، فيما يخص عملياتنا الجوية، وسنقوم بأي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات".
وأضاف: "ترك تغيير مسار الرحلات آثاراً طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات".
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