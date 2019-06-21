شكرا لقرائتكم تفجير في بغداد واصابع الاتهام تشير الى "داعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، بغداد - "الحياة"، أ ف ب | منذ 3 ساعات في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 22:17

وقع صباح اليوم الجمعة انفجاراً استهدف حسينية في العاصمة العراقية بغداد، اثار جدلاً حول عدد ضحايا الحادث الذي تشير اصابع الاتهام الى وقوف خلايا تنظيم "داعش" الارهابي ورائه.



وعقب الحادث جرى تباين في اعداد الضحايا الذي راوح بين قتيلين الى 10 قتلى، إضافة الى عشرات الجرحى، لكن وكالة الانباء العراقية (واع) أكدت ان "انفجار اليوم الجمعة، كان بعبوة صوتية واسفر عن إصابات طفيفة فقط".

وكانت وكالة فرانس برس نقلت عن مصدرين أمنيين: "قتل شخصان وأصيب تسعة آخرون بجروح في هجوم نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا على حسينية للشيعة في شرق بغداد.

وقال ضابط برتبة نقيب في الشرطة العراقية إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا حاول اقتحام حسينية المنتظر" في منطقة الحسينيات القريبة من مدينة الصدر في شرق العاصمة. وأكد المصدر نفسه "مقتل مدنيين اثنين وجرح تسعة"، فيما أشار مصدر آخر في وزارة الداخلية إلى أن "حرس الحسينية منع الانتحاري من الدخول، ففجر نفسه". وضربت الشرطة العراقية طوقا أمنيا في محيط المكان ومنعت الدخول إلى الحسينية.

فيما نقلت وكالة الانضاول التركية عن مصدر أمني عراقي، قوله أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 30 آخرين، في هجوم انتحاري استهدف حسينية في بغداد. وقال النقيب أحمد خلف في شرطة بغداد، إن "الهجوم الذي نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، استهدف حسينية للمصلين الشيعة في منطقة البلديات شرقي بغداد".

وأضاف خلف أن "سيارات الإسعاف نقلت 10 جثث ونحو 30 جريحا إلى المستشفيات".

والهجوم هو الأعنف من نوعه الذي تتعرض له بغداد منذ أشهر.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن اصابع الاتهام تشير الى خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الذي دأب على استهداف الشيعة خلال فترة سيطرته على مناطق واسعة في العراق وسورية.

وكان العراق أعلن في نهاية عام 2017 دحر "داعش" الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب من ثلث مساحة البلاد.

وقبل انفجار الجمعة، قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وأصيب 15 آخرون بجروح مطلع الشهر الماضي في هجوم نفّذه انتحاري فجّر حزامه الناسف في سوق تجارية في شرق بغداد.

إلى ذلك، اعلنت الاستخبارات العسكرية اليوم الجمعة، السيطرة على حقل للعبوات الناسفة في صلاح الدين.

وذكر بيان نشرته وكالة الانباء العراقية ان " رجال الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنوا من الوصول إلى حقل للعبوات المتفجرة في منطقة السلام غربي تكريت"، مشيرا الى ان "الحقل يضم أكثر من ٨٠ عبوة ناسفة تعود لعصابات داعش معده لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين".

وكانت خلية الإعلام الامني أعلنت في بيان نشرته "واع" أمس الخميس احباط عملية إرهابية في محافظة ديالى. واوضح البيان انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية من محاصرة إرهابي انتحاري قرب أحدى المقاهي في محافظة ديالى، حيث اقدم هذا الارهابي على رمي عبوة ناسفة انفجرت ما أدى الى مقتله بالحال وجرح مواطن، حيث تم تفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".

والتقى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول طالب شغاتي الكناني قادة قيادة العمليات الخاصة الأولى في الجهاز، مشيرا الى أن "دعم عملية الاستقرار يحتاج الى مشاركة فاعلة من قبل قوات جهاز مكافحة الإرهاب، ولذلك نحتاج الى المتابعة لحالة الوضع الأمني العام والمحافظة على مكتسبات النصر الكبير على داعش".

ولفت الى ان "الفرص التي تمر بها البلاد كبيرة، وسنعمل على اسناد الاستقرار والسلام وتصلب الأهداف وتوفير الحماية التامة للمصالح الوطنية".