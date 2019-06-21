شكرا لقرائتكم ترامب "يلغي" ضربة عسكرية لإيران بعد إسقاطها طائرة استطلاع أميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن، طهران – أ ب، أ ف ب | منذ 5 ساعات في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 22:12

ألغت الولايات المتحدة فجأة استعدادات لضربة عسكرية تستهدف إيران، بعدما أسقطت الأخيرة طائرة استطلاع أميركية، تصرّ على أنها كانت تحلّق في أجوائها وأنها حذرتها مرات بلا جدوى، فيما تؤكد واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية.



وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على تنفيذ ضربات كانت مقررة ليل الخميس - الجمعة "ضد أهداف إيرانية، مثل رادارات وبطاريات صواريخ"، رداً على إسقاط الطائرة المسيّرة. وتابعت نقلاً عن مسؤول بارز في الحكومة أن "المرحلة الأولى من العملية أُلغيت فور انطلاقها"، موضحاً "الطائرات كانت في الأجواء والزوارق اتخذت مواقعها، ولكن لم يُطلق أي صاروخ حينما أُعطي الأمر بالتوقف".

واعتبر ترامب في البداية أن إسقاط طهران الطائرة "خطأ جسيم"، مضيفاً: "هذا البلد لن يقبل بذلك الأمر، أستطيع أن أؤكد لكم ذلك". واستدرك لاحقاً أن الأمر قد يكون خطأً من الجانب الإيراني ارتكبه شخص "أحمق". وتابع: "أواجه صعوبة في تصديق أنه كان متعمداً".

وفي تدبير احترازي، منعت إدارة الطيران الفيديرالية الأميركية "حتى إشعار آخر"، شركات الطيران المدني الأميركية من التحليق في الأجواء التي تسيطر عليها طهران في الخليج وخليج عُمان.

وبرّرت هذه القيود بـ "ازدياد النشاطات العسكرية وتزايد التوترات السياسية في المنطقة، ما يشكّل خطراً غير مقصود على عمليات الطيران المدني الأميركي واحتمال حصول سوء تقدير أو سوء تعريف".

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية وأسترالية، أن طائراتها لن تحلّق بعد الآن فوق مضيق هرمز.

وبثّ التلفزيون الإيراني صوراً أفاد بأنها لحطام الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطتها طهران. ونقل عن قائد القوة الفضائية في "الحرس الثوري" الإيراني الجنرال أمير علي حاجي زاده أمام قطع الحطام المصفوفة: "الحطام كان يطوف، وجمعناه من على سطح مياهنا الإقليمية".

Advertisements

وأشار إلى أن أجزاء أخرى من الطائرة غرقت في المياه، مؤكداً أن طهران "حذرتها مرتين". واستدرك: "للأسف، ونظراً إلى أن (الأميركيين) لم يجيبوا ولم يغيّروا المسار، أُجبرنا على إسقاطها".

جاء ذلك بعدما شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن الطائرة "انتهكت المجال الجوي" لبلاده، ناشراً إحداثيات الموقع الذي أُسقطت فيه.

في المقابل، نشرت وزارة الدفاع الأميركية خريطة المسار الذي سلكته الطائرة قبل إٍسقاطها، ويُظهر أنها حلّقت فوق المياه الدولية والعُمانية، لا فوق المياه الإيرانية.

وبمقارنة البيانات الأميركية بتلك الإيرانية، يتبيّن وجود فارق مكاني وزماني، إذ أن الطائرة أُصيبت وفق ظريف قبل 4 دقائق من الساعة التي أعلنتها واشنطن وفي مكان مختلف.

وأعلنت الخارجية الإيرانية أن عباس عراقجي، مساعد ظريف، أبلغ ليل الخميس - الجمعة في اتصال هاتفي، السفير السويسري ماركوس لايتنر الذي تتولى بلاده رعاية المصالح الأميركية في طهران، أن "هناك أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني".

وأشار إلى أن "الخطوة الأميركية لم تكن الأولى، بل سبقتها حالات أخرى"، داعياً القوات الأميركية إلى "احترام المجال الجوي والمياه الإقليمية لإيران، والتزام القرارات الدولية".

وحذر من "أي خطوة غير مدروسة تتخذها القوات الأميركية"، مشدداً على أن "إيران تعمل بحزم في الدفاع عن مجالها الجوي ومياهها وترابها، ولن تتردد في ذلك لحظة واحدة".

في الوقت ذاته، وجّه المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، لإبلاغه "بعمل جديد بالغ الخطورة واستفزازي ومخالف للقانون نفذته القوات العسكرية الأميركية ضد سلامة الأراضي الإيرانية".