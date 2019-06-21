قتيلان بتظاهرات مناهضة للحكومة في هندوراس

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محمد عثمان - الرياض - تيغوسيغالبا - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 15:56

قُتل شخصان بالرصاص وجُرح 20 آخرون، خلال تظاهرات في تيغوسيغالبا، عاصمة هندوراس، طالبت باستقالة الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز.



والجثتان لرجلين عمرهما 24 و37 سنة، قُتلا خلال تدخل جنود وشرطيين لتفريق آلاف كانوا يغلقون شوارع ونهبوا نحو 10 متاجر للأدوات الكهربائية والغذائية في تيغوسيغالبا. والجثتان لرجلين عمرهما 24 و37 سنة، قُتلا خلال تدخل جنود وشرطيين لتفريق آلاف كانوا يغلقون شوارع ونهبوا نحو 10 متاجر للأدوات الكهربائية والغذائية في تيغوسيغالبا. ويقف أطباء ومدرّسون، مدعومون من طلاب ومواطنين، وراء هذه التعبئة التي تستهدف الاحتجاج على مرسومين أصدرتهما الحكومة، يعتبرون أنهما ينصّان على خصخصة قطاعَي الصحة والتعليم. لكن الحكومة نفت ذلك. ونشرت السلطات الجيش، لمنع إغلاق الطرق وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.



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