شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة غرب صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 16:40

فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة في مديرية رازح غرب محافظة صعدة، بعد قتال عنيف ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي، إن وحدات من القوات سيطرت على تبة القد وأجزاء واسعة من جبل الحصن في رازح غرب صعدة، وتمكنت من دحر مسلحي الحوثي منها، وضرب تحصيناتهم في مناطق أخرى.

وأشار المجيدي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثي وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.