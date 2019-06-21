شكرا لقرائتكم عشرات القتلى بحريق في إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جاكرتا - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 15:55

قُتل 30 شخصاً، بينهم أطفال، في حريق اجتاح منزلاً يُستخدم أيضاً مصنعاً لعلب الكبريت في إندونيسيا.



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وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في شمال سومطرة رياديل لوبيس: "لا نعرف سبب الحريق، لكنه أُخمد". وأشار الى أن بين الضحايا 3 أطفال.

وأظهرت صور للكارثة جثثاً متفحمة، فيما بثّت شبكة تلفزة سحباً من دخان أسود يتصاعد من المنزل الواقع في بلدة بينجاي شمال سومطرة.

ويتكرر وقوع حرائق في إندونيسيا، نتيجة إهمال معايير السلامة. ففي العام 2017 قُتل 46 شخصاً وجُرح عشرات، في حريق دمّر مصنعاً للألعاب النارية قرب جاكرتا.

وفي عام 2015 قُتل 17 شخصاً في حريق شبّ في حانة موسيقى في جزيرة سولاويزي. كذلك قُتل 20 شخصاً عام 2009 في حانة موسيقى في سومطرة.