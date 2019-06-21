شكرا لقرائتكم أميركا: المجتمع الدولي ملتزم مقررات الحل السياسي في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن – "الحياة" | منذ 10 ساعات في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 11:01

أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن كريستوفر هنزل، التزام المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية دعم الشرعية اليمنية لتنفيذ مخرجات الحوار وتحقيق السلام وفق ما قررته مرجعيات الحل السياسي في اليمن والقرارات الأممية.



جاء هذا خلال لقاء جمع السفير الأميركي في عدن مع وزير الدولة اليمني لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني.

واستعرض الوزير اليمني خلال اللقاء برامج تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تنفذها الحكومة في بلاده على المستويات كافة، مشدداً على ضرورة دعم جهود تنفيذ مخرجات الحوار وتعزيز المصالحة والسلام في المجتمعات المحلية، وتهيئة مؤسسات الدولة وفقاً للشكل الاتحادي للدولة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال المسؤول اليمني، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عملت على إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والقضاء على آمال اليمنيين في بناء الدولة المدنية، بينما تعمل القيادة والحكومة الشرعية وبجيشها الوطني على إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد.

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بدوره، قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إنه بحث مع السفير الأميركي، الذي زار عدن أمس (الخميس)، جهود التصدي للدور التخريبي الإيراني في اليمن بشكل خاص والمنطقة عموماً، عبر استغلال إيران أدواتها في البلاد، ممثلة في جماعة الحوثي الارهابية، من خلال الانقلاب على الشرعية وتحويل اليمن إلى منطلق لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأشاد المسؤول اليمني، في مؤتمر صحافي بعدن، بموقف حكومة الولايات المتحدة الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.

وجدد رئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التأكيد على تمسك الحكومة اليمنية الشرعية بتصحيح مسار الوصول للسلام في اليمن، مؤكداً أهمية زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، ومدى العلاقات الوطيدة والمتينة التي تربط البلدين، وذلك في إطار مشاركة الإمارات في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، لإنهاء انقلاب الحوثي على الشرعية.

وشدد عبدالملك، على ضرورة تعزيز عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة في مختلف المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية، ضمن غرفة عمليات مشتركة تحت إشرافها وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي.