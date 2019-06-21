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وأضاف عبد السلام "لاحظ الجميع من المتابعين كيف كان العدو من بعد اتفاق السويد يختلق المبررات والأكاذيب ويكيل الاتهامات إننا لم ننفذ أي خطوة، وحرصا منا على التقدم نحو السلام بدأنا بالتنفيذ ومن طرف واحد وبشهادة الأمم المتحدة".
وتابع عبد السلام "يعمد العدو حاليا إلى تصعيد اعتداءاته وخروقاته في محافظة الحديدة بما فيها الغارات الجوية والاستطلاعية والقصف من الأرض بشكل مستمر، وعليه فإننا نحمل العدو ومرتزقته كامل المسؤولية عن ذلك وما سينتج عنه".
وجدد عبد السلام "التأكيد على الالتزام باتفاق السويد ومساراته العملية في اتفاق الحديدة وفقا لما تقوم به لجنة إعادة تنسيق الانتشار المشتركة مع الاحتفاظ بحق الرد".
وطالب المتحدث باسم "أنصار الله" "الأمم المتحدة بأن تقوم بدورها وتستمر في نشاطها المطلوب بجدية وفقا لما تم الاتفاق عليه وبناءً لاتفاق السويد".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تتهم التحالف العربي بالتصعيد في الحديدة وتحمله المسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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