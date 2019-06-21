الأمن الداخلي السوري يخوض معاركه على الخطوط الخلفية لجبهة ريف حماة (فيديو)

قال مراسل "سبوتنيك" في حماة "إن قوى الأمن الداخلي عززت انتشارها خلال الأيام الأخيرة في مختلف مناطق محافظة حماة وخاصة في الريفين الشمالي والشمال الغربي المحاذيين لجبهات القتال، وكثفت دورياتها على الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة، وعززت حضور عناصرها على الحواجز المشتركة مع الجيش وبقية الأجهزة الأمنية لضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم."

وفي سياق هذه الجهود قام قائد شرطة حماة، اللواء خالد هلال، خلال الأيام الأخيرة بعدة جولات على مناطق انتشار دوريات وحواجز قوى الأمن الداخلي في المحافظة.

رافقت كاميرا "سبوتنيك" اللواء هلال في جولته الأخيرة بمنطقة محردة والغاب ومصياف بريف حماة الغربي، التي قيم خلالها سير العمل على هذه الحواجز، وشدد على ضرورة التدقيق في السيارات المشبوهة والتحقق من أصحابها ما يسهم في إلقاء القبض على المطلوبين للعدالة في المنطقة.

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© Sputnik . Bassel Shartouh الأمن الداخلي السوري يخوض معاركه على الخطوط الخلفية لجبهة ريف حماة

يشار إلى أن قوى الأمن الداخلي في حماة، تمكنت في الآونة الأخيرة من إلقاء القبض على أكثر من 100 مطلوب للعدالة من المتهمين بارتكاب جرائم متنوعة كالخطف والقتل والسلب في ريف حماة، وقد أسهمت هذه الجهود بتراجع حالات الخطف والسرقة بشكل كبير وملحوظ في المحافظة.