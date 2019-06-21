صحيفة: دبابات إماراتية تغادر العاصمة اليمنية المؤقتة

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وبحسب صحيفة "عدن الغد"، الموالية لحكومة هادي، قال المصدر، إن 20 دبابة تم شحنها على متن سفينة بحرية من عدن عبر ميناء الزيت.
وأوضح، غادرت السفينة البحرية محملة بالدبابات إلى خارجها.
وبحسب الصحيفة، وصلت هذه الدبابات إلى عدن مع بدايات تحرير مدينة عدن من قبضة ميليشيا الحوثي وظلت فيها حتى رحيلها فجر يوم الخميس.
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وكان وكيل وزارة الإعلام في حكومة صنعاء، نصر الدين عامر، قد توعد، الثلاثاء الماضي، باستهداف المطارات والموانئ الإماراتية بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما إذا استمرت الإمارات في حرب اليمن.
وبحسب "وكالة أنباء فارس"، قال عامر: إن "حرب التحالف بزعامة السعودية، دخلت عامها الخامس، ومازالت هذه الحرب تواصل قتل الأبرياء والمدنيين والأطفال والنساء، والضحايا في ارتفاع مستمر، في حين يفرض المعتدون حصارا شاملا على الشعب اليمني".
وأكد أن جميع الخيارات متاحة في مواجهة دول العدوان.
وتوعد عامر باستهداف جميع مطارات السعودية والإمارات بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وأوضح أن "الإمارات تقوم بدور فاعل في العدوان على اليمن، وقد احتلت عددا من الجزر والموانئ اليمنية، لذلك فإن الإمارات لن تكون بمأمن من رد فعلنا، وإذا لم توقف عدوانها فستشهد ردا قاسيا عاجلا أم آجلا".
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