ونقلت "أسوشيتد برس" عن إبراهيم عبد اللطيف، وهو مسؤول بارز بهيئة الجمارك المصرية، إن مكتبه تلقى معلومة من مسؤولي مكافحة المخدرات في المطار تقول إن راكبا مصريا يشتبه في محاولته تهريب أدوية من فرنسا إلى مصر.
ولدى وصول الراكب من باريس، قام مسؤولو الجمارك بتفتيش أمتعة الراكب، حيث تم العثور على 450 قرص ترامادول، وفقا لعبد اللطيف.
يشار الى ان ترامادول، مسكن آلام قوي، مدرج من قبل السلطات المصرية على جدول الأدوية التي لا تصرف سوى بوصفة طبية بسبب استخدامه كبديل للهيروين بشكل واسع النطاق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مصري بمئات أقراص "ترامادول" في مطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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