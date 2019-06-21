دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل تقرر إيقاف تطوير أجهزة بكسل اللوحية والتركيز على الحواسيب المحمولة

ربما لم تجد أجهزة بكسل اللوحية الاهتمام الكافي فقررت قوقل إيقاف العمل عليها والتركيز على الحواسيب المحمولة أو اللابتوب.

نشر موقع ComputerWorld، خبرًا مفاده أن شركة قوقل قررت رسميًا إيقاف العمل على أجهزتها اللوحية وصب التركيز على اللابتوبات.

ولم تنشر الشركة أي معلومات حول أي جهاز لوحي جديد منذ إطلاقها جهاز Pixel Slate نهاية العام الماضي، لكن بحسب مصادر الموقع فقد كان هناك جهازين لوحيين بحجم صغير قيد التطوير قبل أن تقرر إيقاف العمل بشكل كامل عليهما في نهاية الأسبوع من أجل التركيز بشكل أكبر على صناعة الحواسيب المحمولة أو اللابتوبات.

وللتوضيح، فإن أجهزة قوقل اللوحية غالبًا ما تكون عبارة عن جهاز أكبر حجمًا من الهاتف لكن في نفس الوقت يمكن ربطه مع لوحة مفاتيح أو حتى استخدامه بدونها ويستطيع القيام بمهام أشبه لما يقوم بها الهاتف تقريبًا، أما الحواسيب اللوحية فهي تتمثل في أجهزة Pixelbook والتي تكون محملة بلوحة مفاتيح وشكل شبيه بما تقدمه باقي الشركات لكنها تعمل بنظام تشغيل كروم وليس ويندوز.

وقد أكد متحدث باسم الشركة هذه المعلومات للموقع وأن الأخبار تم إعلانها للموظفين أثناء اجتماع يوم الأربعاء.

وبطبيعة الحال، ستقوم قوقل بنقل موظفي القسم إلى أقسام أخرى بناءً على متطلبات العمل، وربما يعودون يومًا للاجتماع مجددًا.

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يمكن القول أن قرار الشركة يبدو منطقيًا بالحديث عن تشابه ما تقدمه الأجهزة اللوحية مقارنة مع الهواتف وفي نفس الوقت التصاعد المستمر في حجم شاشات الهواتف والتي بطبيعة الحال تُغني المستخدمين عن شراء أجهزة لوحية خصوصًا في حال وجود لابتوب.

لكن المهم الآن هو أن نرى ما ستقدمه لنا بعد التركيز على قسم الابتوب.

المصدر:

ComputerWorld

التدوينة قوقل تقرر إيقاف تطوير أجهزة بكسل اللوحية والتركيز على الحواسيب المحمولة ظهرت أولاً على عالم التقنية.