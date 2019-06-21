دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

قبل معرض E3 للألعاب، كانت هناك شائعات أن مايكروسوفت تعتزم إطلاق جهازي إكس بوك، وفي المعرض كشفت مايكروسوفت رسمياً عن Project Scarlett وهو على ما يبدو أنه سيأتي لنا بجهاز واحد وليس اثنان.

حسب الشائعات والتسريبات الجديدة فإن مايكروسوفت ستركز على جهاز واحد وبمواصفات رائدة. وإن تحدثنا عن الأسماء الرمزية فإنه سيكون الجهاز الذي يحمل الاسم الرمزي Anaconda ويأتي بمواصفات فنية عالية مقارنة مع جهاز Lockhart الأضعف من حيث المواصفات والأرخص بطبيعة الحال.

لا نعرف بالضبط ما الذي جرى وغيّر رأي مايكروسوفت خاصة أن الجهاز الأرخص كان يعتمد على السحاب في تشغيل الألعاب بشكل رئيسي وبالتالي الاعتماد على معالج الجهاز كان في المهام الأبسط.

لكن يبدو أن للمطورين رأي مساعد هنا حيث أن مهمة تطوير الألعاب لتعمل جيداً على جهازين أصعب من جعلها على جهاز واحد فقط، حيث أنه يتم التطوير للملائمة على الجهاز الأقل مواصفات ومن ثم رفع إمكانياتها لتعمل على الأعلى.

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أيضاً مع تحسن إمكانيات xCloud وقدرتها على تأمين جودة أعلى للألعاب وتجربة أفضل من ناحية سرعة الاستجابة، فإن جهاز Lockhart أصبح عائقاً على مايكروسوفت لذا قررت التخلي عنه.

من المتوقع إطلاق جهاز إكس بوكس الجديد القادم في موسم عطلات العام المقبل 2020 بالتزامن مع إطلاق لعبة Halo Infinite.

التدوينة مايكروسوفت تعمل على إطلاق جهاز إكس بوكس جديد واحد فقط ظهرت أولاً على عالم التقنية.