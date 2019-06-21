"رجل في غروب شمس مصر".. فرقة تركية ترثي مرسي

إسطنبول/ صالح شرف/ الخليج 365

أعدت فرقة "المسير" الموسيقية التركية نشيد رثاء للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الذي وافته المنية أثناء جلسة لمحاكمته الإثنين الماضي.



وقالت الفرقة في بيان عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إن الفيديو جرى تحميله على القناة الرسمية للفرقة في موقع يوتيوب (Grup Yürüyüş)، تحت عنوان "رجل في غروب شمس مصر" (Mısır İkindisinde Bir Adam).



وخلال حديثه للأناضول، قال العازف في الفرقة، محمد علي أصلان، إن الشعب المصري بأكمله انتفض ضد الانقلاب العسكري في 2013.



وأضاف "نقدر مرسي لأنه قائد سياسي رفض الخضوع والخنوع للانقلابيين في المحكمة، وفضل الوقوف إلى جانب الحق والشعب".



وتابع "شعرت بصدمة كبيرة حين تلقيت نبأ استشهاد مرسي قبيل المشاركة في حفلة، كان مرسي يعاني من المرض، وحاولوا قتله مرارا، لكن مع ذلك تفاجأت بخبر وفاته".



وأشار أصلان إلى أنه عقب مشاركته في صلاة الغائب على مرسي، توجه إلى الاستديو للشروع بالعمل (نشيد الرثاء).



وتوفى مرسي، الإثنين، بعد 6 سنوات قضاها في السجن إثر إطاحة قادة الجيش به، صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.

ومما جاء في نشيد الرثاء:

"اجلس على جانب النيل لا تبكي

سأحدثك عن رجل عرفته يا صغيري



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خلال الاستجواب في الزنزانات المظلمة

لم ينحن للطاغية".



"النجوم في حداد والطيور في حزن الآن



يندبون غروب شمس مصر



في عالم وغد يحكمه الجبناء



كان هناك أيضا أبطال".



"حتى وإن أصم العالم أذنيه يا صغيري.. فنحن يوم القيامة



سنكون في انتظار ذلك البطل القادم من بلد النيل



نشهد على صبره



ونقول بأننا عشنا في عصر

رجل شجاع لم يعرف الخنوع".

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