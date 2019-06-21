الهند ترسل سفنتين حربيتين لخليج عُمان والخليج العربي

أنقرة / الخليج 365

أعلنت الهند أنها أرسلت سفينتين حربيتين إلى خليج عُمان والخليج العربي، من أجل ضمان أمن السفن التي تحمل علمها، بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.

وقال بيان للبحرية الهندية، إنها أرسلت السفينتين الحربيتين "تشناي" و"سونيانا"، إلى خليج عُمان والخليج العربي، لتأمين السفن التي ترفع علم الهند وتمر في المنطقة أو تقوم بمهام بها، بعد التطورات المتعلقة بالأمن البحري التي شهدتها المنطقة.

وأضاف البيان أن طائرات تابعة للبحرية الهندية ستراقب الموقف من الجو في خليج عُمان والخليج العربي.

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واعتبرت وسائل الإعلام الهندية، أن إرسال السفن يأتي لحماية أمن الطاقة الهندي، وضمان أمن السفن التابعة للهند الموجودة في المنطقة.

وتصاعد التوتر في المنطقة عقب إسقاط إيران، الخميس، طائرة استطلاع أمريكية مسيرة.

والأسبوع الماضي تعرضت ناقلتي نفط تابعتين لليابان والنرويج، إلى انفجارات خلال مرورهما في خليج عُمان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.