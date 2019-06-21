التحالف العربي: تدمير 5 زوارق مفخخة ومسيرة للحوثيين

اليمن / الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الجمعة، تدمير 5 زوارق مفخخة ومسيّرة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) شمال محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، في بيان صحفي، إن قوات التحالف نفذت فجرا عملية استهداف نوعية ضد أهداف معادية للحوثيين، كانت تمثل خطرا، وإن العملية حالت دون هجوم وشيك على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب، وجنوب البحر الأحمر.

وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإن الأهداف شملت 5 زوارق مفخخة ومسيّرة عن بعد، تم تجهيزها من قبل الحوثيين.

وقال المالكي، إن الحوثيين يتخذون من الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار، وكذلك القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، "في انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة".

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وأوضح أن "هذه الأنشطة والأعمال العدائية والإرهابية، مرتبطة بتكتيكات الحرس الثوري الإيراني، تم نقلها من خلال خبرائه وعناصره الداعمة للمليشيا الحوثية".

من جهة أخرى، شنت مقاتلات التحالف العربي، ثلاث غارات على مواقع للحوثيين في منطقة الضحي، شمالي محافظة الحديدة، بحسب ما قال سكان محليون للأناضول.

وقالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، إن الغارات استهدفت مزرعة لأحد المواطنين، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل، غير أن إعلان الحوثيين جاء عقب إعلان التحالف تدمير الزوارق الخمسة.

وخلال الآونة الأخيرة، تصاعدت حدة الصراع بين الحوثيين والسعودية، حيث تشن الجماعة هجمات متكررة على المناطق السعودية، في الوقت الذي توعد المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، السعودية بمزيد من الهجمات الصاروخية.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.