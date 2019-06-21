"إعلاميون ضد صفقة القرن": فلسطين ليست للبيع

بيروت / رشاد الزغبي / الخليج 365

أكد إعلاميون وسياسيون ومفكرون عرب، الجمعة، في بيروت أن "فلسطين ليست للبيع وهي حق للأجيال المقبلة"، معتبرين أن كل دولة تشارك في "صفقة القرن" هي "خائنة" للحق الفلسطيني.

جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر "إعلاميون ضد صفقة القرن"، الذي استمر ليوم واحد وحضرته شخصيات نيابية وسياسية ودبلوماسية وحزبية وإعلامية وفكرية وممثلون عن فصائل فلسطينية.

واعتبر البيان الختامي للمؤتمر الذي تابعه مراسل الخليج 365 أن "هذه الصفقة تمثل أقصى حالات الإذلال والتهويد والأسرلة".

وأضاف البيان: "صفقة القرن تعني تقديم رشوة أمريكية سعودية بحرينية، وجر فلسطين إلى مفاوضات استسلام".

ولفت البيان إلى أن "فلسطين ليست للبيع رغم كل الخيانات، وهي حق للأجيال المقبلة من البحر إلى النهر".

وأشار إلى أن "كل من يشارك في صفقة القرن خائن وكل دولة تشترك فيها علانية أو مداورة تخون الحق الفلسطيني".

وختم بيان المؤتمر: "الوقت داهم والساعة تتطلب موقفاً واضحاً: لا صلح لا تفاوض لا اعتراف".

وعقد المؤتمر الإعلامي الموسع الرافض لـ"صفقة القرن" قبل أيام على انعقاد مؤتمر المنامة في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري، ويتردد أنه يُنظم لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

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من جهته، وصف نقيب المحررين (الصحفيين) اللبناني جوزف القصيفي في كلمته على هامش المؤتمر "صفقة القرن" بـ"صفعة القرن".

وقال القصيفي إن "على العرب هذه المرة ألا يديروا خدهم الأيمن ولا الأيسر لتلقي الصفعة، بل يتعين عليهم إستباقها بتصرف حازم".

وتابع: "ما يجري اليوم هو الفصل الأخير من "تراجيديا" القضية الفلسطينية، وهي قضية العرب المركزية، فإذا وئدت وأهيل عليها التراب، فإن الانهيارات ستتوالى من محيطهم الى خليجهم".

بدوره، شدد الصحفي الفلسطيني هيثم زعيتر على "الوحدة الوطنية الفلسطينية بعيدا من الانقسامات الطائفية".

ولفت خلال المؤتمر إلى أن "المؤامرة على الشعب الفلسطيني هي في التوطين أو منع العودة أو في الشتات".

من جانبه، تساءل خلدون الشريف، مستشار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق نجيب ميقاتي، مستنكرا: "كيف لنا أن نكون ضد عروبتنا وديننا بأن نصمت عن صفقة القرن".

و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن بيروت لن تشارك في مؤتمر البحرين، موضحا أن القرار يأتي بسبب عدم مشاركة الفلسطينيين أيضا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.