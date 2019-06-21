قبيل انطلاق أمم إفريقيا.. هاشتاغ "اهتف لتريكة" يتصدر تويتر بمصر

القاهرة / الخليج 365

تصدر هاشتاغ باسم "#اهتف_لتريكة"، الجمعة موقع "تويتر" بمصر؛ دعمًا للاعب كرة القدم الدولي المعتزل محمد أبو تريكة، قبيل ساعات من انطلاق بطولة أمم إفريقيا (كان 2019)، التي تستضيفها بلاده.

وتفاعل محبو "أمير القلوب" كما يلقبه عشاق الساحرة المستديرة، مع الهاشتاغ بعد اتهامات إعلاميين مصريين بدعم أبو تريكة للإرهاب بخلاف تغيبه عن البطولة إثر ملاحقته قضائيًا باتهامات يواجهها بدعم الإرهاب، وهو ما نفاه اللاعب ومحاميه مرارًا.

وطالب مغردون بالهتاف لـ"أبو تريكة، في الدقيقة 22 من المباراة الافتتاحية للبطولة الإفريقية التي يستضيفها ستاد القاهرة مساء الجمعة، بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

وخلال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات سواء على صعيد الأندية مع النادي الأهلي المصري أو الدولي مع منتخب بلاده، ارتدى أبو تريكة قميص رقم 22.

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ويتواصل حديث منصات التواصل بشأن أخلاقيات أبو تريكة، منذ هجوم الإعلامي المصري المقرب من النظام أحمد موسى على اللاعب على خلفية قيامه بتعزية وفاة أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر محمد مرسي، الإثنين.

كما دشّن مغردون على خلفية هجوم "موسى"، هاشتاغًا مسيئًا بحق الأخير.

وتنطلق الجمعة بمصر، مباريات البطولة القارية بمشاركة 24 منتخبًا، وتجري المنافسة عبر 6 مجموعات في 5 محافظات بالبلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.