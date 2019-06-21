البيت_الأبيض: ترامب بحث مع #الأمير_محمد_بن_سلمان التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحثا في التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة.
ولفت البيت الأبيض إلى أن الاتصال الهاتفي بين الأمير محمد بن سلمان وترامب بحثا خلاله استقرار الشرق الأوسط وسوق النفط، كما ناقشا التهديد التصعيدي لسلوك النظام الإيراني.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية اعتدت إيران على 6 ناقلات نفط منها اثنتان في بحر عمان، و4 في المياه الإقليمية لدولة الإمارات الش
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