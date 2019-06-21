- 1/2
- 2/2
الخليج - محمد المرحبي
من المنتظر أن يعقد رئيس رابطة القنفذه الاستاذ علي بن يوسف الفقيه إجتماعا طارئا مع لجنة التحكيم في القنفذة وذلك لتفادي حصول الأخطاء التحكيمية المؤثِّرة والغير مؤثرة على نتائج المباريات في دوري الاحياء في القنفذه .
وقالت مصادر مقربة ان رئيس الرابطه وبالتعاون مع اللجنه المنظمة للدوريات تعمل على تقليل تلك الأخطاء التحكيمية التي تفسد في أغلب الأحيان القيمة الرياضية للدوري .
وأوضحت المصادر نفسها أنه سيتم اعتماد لائحة لتسجيل واحتساب الاخطاء التحكيميه ومناقشتها وطرح فكرة ادخال تقنية الفار وذلك بالتعاون مع بعض منظمي تلك الدورات والراعاه .
وتَأتي هذه الخطوة الفريدة من نوعها من قبل رئيس الرابطه بعد كثرة الاحتجاجات التي حصلت مؤخرا على التحكيم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس رابطة احياء القنفذه يصحح الاخطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.