رئيس رابطة احياء القنفذه يصحح الاخطاء

الخليج - محمد المرحبي

من المنتظر أن يعقد رئيس رابطة القنفذه الاستاذ علي بن يوسف الفقيه إجتماعا طارئا مع لجنة التحكيم في القنفذة وذلك لتفادي حصول الأخطاء التحكيمية المؤثِّرة والغير مؤثرة على نتائج المباريات في دوري الاحياء في القنفذه .

وقالت مصادر مقربة ان رئيس الرابطه وبالتعاون مع اللجنه المنظمة للدوريات تعمل على تقليل تلك الأخطاء التحكيمية التي تفسد في أغلب الأحيان القيمة الرياضية للدوري .

وأوضحت المصادر نفسها أنه سيتم اعتماد لائحة لتسجيل واحتساب الاخطاء التحكيميه ومناقشتها وطرح فكرة ادخال تقنية الفار وذلك بالتعاون مع بعض منظمي تلك الدورات والراعاه .

وتَأتي هذه الخطوة الفريدة من نوعها من قبل رئيس الرابطه بعد كثرة الاحتجاجات التي حصلت مؤخرا على التحكيم.