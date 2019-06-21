دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters (صورة أرشيفية)دفعة مالية قطرية لـ 60 ألف عائلة في غزة

بدأت اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة صباح الخميس بتوزيع مساعدات نقدية جديدة لـ60 ألف عائلة فقيرة، كجزء من تفاهمات التهدئة بين إسرائيل و"حماس".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن مئات الفلسطينيين اصطفوا في طوابير أمام فروع بنك البريد المختلفة في القطاع، في ساعة مبكرة من صباح الخميس لاستلام المنحة وقدرها 100 دولار لكل عائلة.

وقال رئيس اللجنة السفير محمد العمادي في بيان إن اللجنة "بدأت الخميس بتوزيع مساعدات لـ60 ألف أسرة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة".

وأضاف "تم تخصيص مبلغ 6 ملايين دولار لإعانة الأسر الفقيرة، و4 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع أخرى مستدامة".

وقد نقل العمادي مساء الأحد الماضي مبلغ 25 مليون دولار نقدا، عبر معبر بيت حانون (إيريز) إلى قطاع غزة وفق ما صرح به لوكالة فرانس برس في مقابلة سابقة.

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وتشكل هذه المساعدات جزءا من الدفعة المالية القطرية التي تبلغ 30 مليون دولار شهريا، في إطار تفاهمات التهدئة التي أبرمت في نوفمبر 2018 بين إسرائيل والفلسطينيين بوساطة مصر ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف.

وأشار السفير القطري، إلى أنه "سيتم إنشاء مشاريع مثل مصنع لتعليب التمور والفواكه والطماطم، وستنشئ اللجنة القطرية مزرعة لإنتاج الخضروات والفواكه والورود في غزة وستشرف اللجنة على العمل فيها وتصدير منتجاتها".

وبين أن هذه المشروعات "ستوفر فرصا للأيدي العاملة والفنيين، واللجنة تتولى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لاستصدار التصاريح اللازمة وإدخال المعدات والمواد لهذه المشاريع" موضحا أن التنسيق "يتم مع السلطة الفلسطينية وحماس أيضا".

المصدر: أ ف ب