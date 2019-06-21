الإمارات تتخذ إجراءات احترازية بشأن رحلاتها الجوية

قال متحدث باسم "طيران الإمارات"، إنه "نظرا للأوضاع الراهنة، فقد اتخذت طيران الإمارات إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيدا عن منطقة أي مخاطر محتملة"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وأضاف المتحدث في بيان "نحن على اتصال دائم مع السلطات الحكومية المعنية فيما يخص عملياتنا الجوية، وسوف نقوم بأي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات".

وقال "ترك تغيير مسار الرحلات آثارا طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات، لذا فإننا ننصح عملاءنا أن يتحققوا من أي تغييرات على جدول رحلاتنا من خلال الموقع emirates.com وكما نؤكد دائما، فإن سلامة ركابنا وأطقمنا تحتل رأس قائمة أولوياتنا دون التهاون في ذلك على الإطلاق".

وفي ذات السياق، قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إن الناقلة على علم بالإشعار الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية لشركات الطيران الأمريكية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأضاف المتحدث في بيان أن الشركة عدلت بعض مسارات الطيران الحالية في المنطقة كإجراء احترازي، مشيرا إلى أنها تراقب الوضع وإجراء تغييرات عند الضرورة.

يشار إلى أن شركات طيران عالمية أعلنت اليوم الجمعة، تجنب أجزاء من المجال الجوي الإيراني، إذ قالت شركة "كيه.إل.إم" الهولندية للطيران التابعة لإير فرانس، إنها تتفادى الطيران فوق أجزاء من إيران، مؤكدا بذلك التقرير الذي نشرته شبكة "إن.أو.إس" الهولندية العامة.

وقال التقرير الذي نشرته الشبكة الهولندية إن الشركة قررت تغيير مسار رحلات في أعقاب قرار اتخذته إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، ليلة أمس، بحظر تحليق الشركات الأمريكية في المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران فوق منطقة مضيق هرمز وخليج عُمان.

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من جانبها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأسترالية، كانتاس إيرويز ليمتد، اليوم الجمعة، إن رحلاتها فوق الشرق الأوسط ستتجنب مضيق هرمز>

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وقالت الشركة في بيان إن القرار سيعني تغييرا طفيفا في طريق الرحلات بين أستراليا ولندن.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد أصدرت أمرا طارئا يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان وسط تزايد التوترات.

وفي منشور منفصل لشركات الطيران قالت الإدارة إن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة مدنية كانت في نطاق حوالي 45 ميلا بحريا من الطائرة المسيرة التي أسقطها صاروخ أرض- جو إيراني، بحسب "رويترز".

وقالت "كان هناك العديد من الطائرات المدنية العاملة بالمنطقة وقت عملية الاعتراض".

وأضافت أنها لا تزال قلقة من تصاعد التوتر ومن النشاط العسكري على مقربة شديدة من مسارات طائرات مدنية ومن استعداد إيران لاستخدام صواريخ طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار أو دون تحذير بوقت كاف.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر أمس الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.