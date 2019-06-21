"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف جنوب الحديدة

قال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" عبر "تويتر"، إن الجماعة أسقطت طائرة استطلاع للتحالف أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
ولم يورد المركز تفاصيل عن نوع الطائرة الاستطلاعية وما إذا كانت مسيرة أو مأهولة، ولا الوسيلة التي أسقطت بها.
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، في السادس من حزيران/ يونيو الجاري، إسقاط مقاتلة أمريكية من دون طيار نوع "أم كيو 9 " تابعة لقوات التحالف العربي، بصاروخ أرض جو خلال تحليقها في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وكانت قوات التحالف العربي أعلنت فجر اليوم، تنفيذ عمليات استهداف نوعية ضد أهداف لـ"أنصار الله" شمال الحديدة تشمل قوارب مفخخة تابعة للجماعة "مجهزة لأعمال إرهابية وتهديد الملاحة".
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