كشفت هواوي عن سلسلة هواتف Nova 5 رسمياً

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كما كنا منتظراً كشفت شركة هواوي في حدث ضخم اقيم في الصين اليوم عن سلسة هواتف Nova 5 الجديدة وطبعاً نحن نقول سلسة لأنها بالفعل اصبحت سلسلة هواتف تضم هاتف نوفا 5 و نوفا 5 برو بالإضافة إلى هاتف نوفا 5i.

في البداية تحدثت هواوي عن بعض الارقام حيث ذكرت الشركة أنها استطاعت بيع 100 مليون هاتف هذا العام خلال اول 5 أشهر فقط وفي خانة الارقام ايضاً ذكرت الشركة انها تبيع 7 هواتف في كل ثانية اما فيما يخص سلسة نوفا ذكرت هواوي انها تملك 65 مليون مستخدم الان.

بالنسبة للهواتف فقد جائت مطابقة للتسريبات التي وردت طوال الايام الماضية فهي تتميز بشاشة OLED على كامل الواجهة بالاضافة إلى اربع كاميرات وتميز هاتف هواوي نوفا بكونه أول هاتف يحمل معالج الشركة الجديد Kirin 810 والمبني بدقة تصنيع 7 نانومتر مع دعم الذكاء الاصطناعي.

مواصفات هاتف هواوي نوفا 5 برو

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الشاشة : من نوع اوليد 6.39 بدقة FHD+.

المعالج: معالج هواوي الرائد Kirin 980.

الذاكرة العشوائية: 8GB.

ذاكرة التخزين: 128GB و 256GB.

الكاميرات الخلفية : 4كاميرات 48MP و 16MP و 2MP ماكرو وكاميرا 2MP للعزل.

كاميرا السيلفي : بدقة 32MP.

النظام : اندرويد 9 مع واجهة هواوي الأخيرة EMUI 9.1.

البطارية: بحجم 3500mAh مع شحن سريع بقوة 40W يشحن 50% في 15 دقيقة.

السعر : يبدأ من 450 دولار وصوصلاً إلى 500 دولار لأفضل نسخة.

مواصفات هاتف هواوي نوفا 5

الشاشة : من نوع اوليد 6.39 بدقة FHD+.

المعالج: أحدث معالج من هواوي للفئة المتوسطة Kirin 810.

الذاكرة العشوائية: 8GB.

ذاكرة التخزين: 128GB.

الكاميرات الخلفية : 4كاميرات 48MP و 16MP و 2MP ماكرو وكاميرا 2MP للعزل.

كاميرا السيلفي : بدقة 32MP.

النظام : اندرويد 9 مع واجهة هواوي الأخيرة EMUI 9.1.

البطارية: بحجم 3500mAh مع شحن سريع بقوة 40W يشحن 50% في 15 دقيقة.

السعر : 435 دولار.

مواصفات هاتف هواوي نوفا 5i

الشاشة : من نوع LCD بحجم 6.39 ودقة FHD+.

المعالج: كيرين 710.

الذاكرة العشوائية: 6GB.

ذاكرة التخزين: 128GB.

الكاميرات الخلفية : 4كاميرات 24MP و 8MP و 2MP ماكرو وكاميرا ToF.

كاميرا السيلفي : بدقة 32MP.

النظام : اندرويد 9 مع واجهة هواوي الأخيرة EMUI 9.1.

البطارية: بحجم 4000mAh مع شحن سريع بقوة 18W.

السعر : يبدأ من 290 دولار.

ستتوفر الهواتف للحجز المسبق بدءاً من اليوم والبيع يبدأ من 28 يونيو الجاري في الصين طبعاً ولايوجد اي معلومات عن مواعيد طرح النسخ العالمية من هذه السلسة حتى الان.

التدوينة كشفت هواوي عن سلسلة هواتف Nova 5 رسمياً ظهرت أولاً على عالم التقنية.