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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت النيابة العامة اليوم أنها جهاز قضائي يتمتع بالاستقلال والحياد التام في جميع إجراءاته، مبينة أن كافة الإجراءات التي تقوم بها النيابة تتسم بالموضوعية والشفافية التامة.
وأكدت أن أعضاء النيابة العامة مستقلون، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
كانت هذه تفاصيل خبر #النيابة_العامة: نحن جهاز قضائي مستقل.. وليس لأحد التدخل في مجال عمل أعضائنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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