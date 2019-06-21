ترامب يكشف سبب وقف الهجوم على #إيران قبل موعده بعشر دقائق

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الأنباء التي ترددت عن أن الولايات المتحدة كانت ستوجه ضربة عسكرية لإيران بعدما أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار (درون)، الخميس، لكن جرى إلغاؤها.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الإيرانيين أسقطوا طائرة بدون طيار بدون طيار تحلق في المياه الدولية. لقد كنا متأهبين ومستعدين للثأر الليلة الماضية في 3 مواقع مختلفة، وعندما سألت: كم عدد الذين سيموتون؟ كانت الإجابة من جنرال 150 شخصا يا سيدي».

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وأضاف: «قبل 10 دقائق من توجيه الضربة أوقفتها»، مرجعا السبب إلى توجيه الضربات وما ستسفر عنه من سقوط قتلى «لا يتناسب مع إسقاط طائرة بلا أحد على متنها (..) أنا لست في عجلة، جيشنا أعيد بناؤه، وجديد، وعلى استعداد للذهاب، وهو الأفضل في العالم إلى حد بعيد».

وأكد ترامب أن العقوبات التي تفرضها بلاد على إيران «قاسية وأُضيف المزيد الليلة الماضية (..) لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية، ليس ضد الولايات المتحدة، وليس ضد العالم».

وحمل ترامب سلفه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مسؤولية التوصل إلى اتفاق «فظيع» مع إيران، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذها منذ وصوله للسلطة أضعفت الدولة الإيرانية.