اليمن... مقتل 5 جنود وإصابة 4 بكمين إرهابي شمالي حضرموت

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك": "مسلحون يعتقد أنهم من عناصر تنظيم القاعدة فجروا عبوة ناسفة بالتزامن من مرور آلية للجيش في منطقة منخر غرب مديرية القطن شمالي حضرموت." وأضاف أن التفجير أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 4 آخرين. وقتل جندي من قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، أمس الخميس، أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة في مديرية المحفد شرق محافظة أبين جنوبي اليمن.

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