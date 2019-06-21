الصومال.. مساجد في مقديشو تقيم صلاة الغائب على مرسي

مقديشو / نور جيدي / الخليج 365

شهدت معظم مساجد الصومال، بعد صلاة الجمعة، صلاة الغائب على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وأدى قرابة ألفي شخص صلاة الغائب في مسجد عمر بن خطاب، بالعاصمة مقديشو، بعد قراءة القرآن والدعاء ترحما على مرسي.

وقال خطيب المسجد شيخ عبد الحي شيخ آدم، إن "الرئيس محمد مرسي تعرض للموت البطيء المتعمد من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، من أجل إسكات الشرعية بعد الانقلاب عليه".

واعتبر أن مرسي دفع ثمن تعهده الشهير، في أحد خطاباته، "لن نترك غزة وحدها"، في رسالة واضحة لوقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يواجه عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وتخلل الصلاة عرض لقطات فيديو لبعض مواقف مرسي خلال فترة رئاسته، التي تحدث فيها عن أوضاع الصومال وحصار غزة.

Advertisements

وبعد صلاة الغائب، أقام مئات المواطنين وقفة في تقاطع زوبي، حدادا على مرسي، حاملين صورا له عليها عبارات تعزية، ومنددة بـ"قاتليه".

وقال يوسف نور، أحد المشاركين في الوقفة، للأناضول، إن رحيل الرئيس مرسي "لن يكون نهاية لكلمة الحق، وإنما أثبت جدارة مواقفه ومبادئه أمام المحاكم الغاشمة".

وأدت مساجد في بعض الأقاليم الصومالية، صلاة الغائب على الرئيس المصري الأسبق، حيث كانت مواقف مرسي العنوان الأكبر في خطب الجمعة.

وتوفى مرسي، الإثنين، بعد 6 سنوات قضاها في السجن إثر إطاحة قادة الجيش به، صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.

وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاته من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين وجهات حقوقية ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا" بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر. لكن القاهرة رفضت هذه المزاعم، وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.