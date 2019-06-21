نجل مرسي يتهم السيسي ومسؤولين في نظامه بقتل والده

إسطنبول / الخليج 365
اتهم عبد الله، نجل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين بنظامه بـ"قتل" والده.
وقال عبد الله بـ"تويتر": "لا تنسوا أن وزيري الداخلية وتحديدًا (الحالي) محمود توفيق و(السابق) مجدي عبدالغفار، والأمن الوطني والمخابرات العامة والقضاء المصري وتحديداً (القضاة) شيرين فهمي وشعبان الشامي وأحمد صبري، والنائب العام (نبيل صادق) شركاء (السيسي) ومدير مخابراته (عباس كامل) في قتل الرئيس الشهيد مرسي".
وختم تغريدته التي تفاعل معها مئات المغردين، قائلا: "عند الله نلتقي وعند الله تجتمع الخصوم".
وتوفى مرسي، الإثنين، بعد 6 سنوات قضاها في السجن إثر إطاحة قادة الجيش به، صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.
وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاته من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين وجهات حقوقية ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا" بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.
لكن القاهرة رفضت هذه المزاعم، وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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