العراق.. مقتل 10 في هجوم استهدف حسينية ببغداد

بغداد / علي جواد / الخليج 365
أفاد مصدر أمني عراقي، الجمعة، بأن 10 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 30 آخرين، في هجوم انتحاري استهدف حسينية للشيعة بالعاصمة بغداد.
وقال النقيب أحمد خلف في شرطة بغداد، للأناضول، إن "الهجوم الذي نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، استهدف حسينية للمصلين الشيعة في منطقة البلديات شرقي بغداد".
وأضاف خلف أن "سيارات الإسعاف نقلت 10 جثث ونحو 30 جريحا إلى المستشفيات".
والهجوم هو الأعنف من نوعه الذي تتعرض له بغداد منذ أشهر.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة (12:15 تغ)، وعادة ما تحمل السلطات العراقية تنظيم "داعش" المسؤولية عن مثل هذه الهجمات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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