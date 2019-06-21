إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة بالضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي، مسيرة منددة بالاستيطان وجدار الفصل العنصري، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراد اشتيوي منسق لجان المقاومة الشعبية، في بلدة كفر قدوم غربي نابلس، للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي هاجم المسيرة الأسبوعية، مطلقا الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح أن عشرات المشاركين أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، تم معالجتهم ميدانيا.

وندد "اشتوي" بسياسة الجيش الإسرائيلي، وقال "العشرات يخرجون في مسيرة سلمية منددة بالاستيطان، وعادة ما يقمعها الجيش، بالرصاص والغاز المسيل للدموع، والضرب والاعتقال".

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وينظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164مستوطنة، و116بؤرة استيطانية.

وبدأت إسرائيل بناء الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل في 2002؛ بحجة منع "تسلل فلسطينيين بغرض تنفيذ هجمات ضدها".

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