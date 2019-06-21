تقرير كالامارد:"سي أي إيه" حذّر 4 دول من تهديد سعودي لمعارضيها

أنقرة/الخليج 365

تضمن التقرير الذي أعدته مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، "تحذيرات وكالة الاستخبارات الإمريكية (سي أي إيه) موجهة لـ 4 دول فيها معارضين سعوديين".

وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير الأممي إلى اعتقال عدد من الصحفيين والسياسيين في السعودية منذ مطلع العام الجاري، قالت كالامارد في تقريرها إنّها توصلت إلى أدلة "مقنعة" على أنّ سي أي إيه، حذرت 4 دول غربية من أنّ المعارضين لسياسات السعودية في هذه الدول تحت التهديد.

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والأربعاء، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد.

في المقابل، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن بلاده ترفض أي محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل خاشقجي، أو تداول القضية خارج القضاء السعودي. وأوضح في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، أن "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بالنظر في هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة

ومن المقرر أن تقدم كالمارد تقريرها في 26 يونيو/ حزيران الجاري إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلال الجلسة الـ41، المزمع انطلاق أعمالها الأسبوع القادم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.