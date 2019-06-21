تركيا.. لوحة طالبة عراقية تفوز بالمركز الأول في مسابقة للرسم

صقاريا/ الخليج 365

فازت الطالبة العراقية في ثانوية الفنون الجميلة بتركيا، شمس أكرم عدنان، بالمرتبة الأولى في مسابقة تركية، عبر لوحة تجسد الوضع في مناطق الحرب.

وشمس، هي طالبة في الصف الـ11 بثانوية الفنون الجميلة في ولاية صقاريا التركية، وجاءت إلى تركيا مع أسرتها عام 2011 بسبب الحرب بالعراق.

وشاركت الطالبة العراقية في مسابقة رسم أقيمت مؤخرًا بولاية ملاطية التركية، لتفوز بالمرتبة الأولى عبر لوحة رسمتها متأثرة بالمناطق المتضررة من الحرب.

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في حديث للأناضول، قالت شمس إنها اضطرت مع أسرتها بسبب الحرب في العراق إلى الذهاب لمصر عام 2003 وثم سوريا بعد 5 سنوات، وبعدها إلى تركيا.

وأشارت إلى أن والدها فضل الاستقرار في تركيا حتى يضمن لهم تعليمًا جيدًا رغم الصعوبات التي واجهتهم في البداية بشأن تعلم اللغة التركية.

وعبّرت الشابة العراقية عن سعادتها حيال الفوز بالمرتبة الأولى في المسابقة، وعن ارتياحها من العيش في تركيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.