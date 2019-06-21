مئات الأردنيين يهتفون لمرسي في مسيرة بعمان

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

هتف مئات الأردنيين، الجمعة، للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي وافته المنية أثناء جلسة لمحاكمته الإثنين الماضي.

جاء ذلك خلال مسيرة شعبية بالعاصمة الأردنية عمان، رافضة لصفقة القرن ومؤتمر المنامة، بدعوة من الحركة الإسلامية وفعاليات شبابية وشعبية، حسب مراسل الخليج 365.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات من قبيل "شهيد الأمة مرسي" و "نياله (هنيئاً له) مرسي نياله.. نياله شاف أحبابه".

كما رفع المشاركون صورا لمرسي كتب عليها: "نفوسنا جميعا تتوق إلى بيت المقدس.. الشهيد الرئيس محمد مرسي".

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة، وصولا إلى ساحة النخيل (تبعد مسافة 1 كم تقريبا عن المسجد).

وتقدم المشاركون عدد من القيادات الإسلامية، أبرزهم مراد العضايلة أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان) ونائب المراقب العام للجماعة عزام الهنيدي، وغيرهم من القيادات.

كما شارك في المسيرة عدد من أعضاء كتلة الإصلاح النيابية، التي يقودها الإسلاميون، كرئيسها عبد الله العكايلة وسعود أبو محفوظ.

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كذلك شهدت المسيرة هتافات ضد صفقة القرن ومؤتمر المنامة؛ حيث رفع المشاركون لافتات منددة بهما داعين لمقاطعتهما.

وفي كلمة له، ثمن النائب عبد الله العكايلة دور عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الرافض لصفقة القرن، داعياً إياه لعدم الالتفات لما سماها الضغوط التي تمارس على المملكة، والتوجه نحو "تركيا وماليزيا وإيران".

وحذر العكايلة حكومة بلاده من المشاركة في مؤتمر المنامة، مؤكدة أن ذلك سيكون "السهم الأخير في جعبتها".

ولفت إلى أنه حال مشاركة الحكومة في عمان في هذا المؤتمر؛ فسوف توقع كتلة الإصلاح مذكرة نيابية تعتبر هذه الحكومة "فاقدة للشرعية".

أما عزام الهنيدي، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، فقد خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا: "أوطاننا ليست للبيع... لا يغرنك تخاذل بعض الأنظمة العربية، ولتعلم أن هذه الأمة أمة جهاد لن تتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين".

واختتم المشاركون فعاليتهم التي استمرت لنحو ساعتين بأداء صلاة الغائب على روح الرئيس المصري محمد مرسي والدعاء له.

وينعقد مؤتمر المنامة في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن، التي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.