تلفزيون إسرائيلي يبث من منطقة قريبة من مدفن مرسي

القدس / الخليج 365
سمحت السلطات المصرية لقناة "كان" الإسرائيلية، بالوصول إلى مكان قريب من مدفن الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبث من هناك.
وظهر مراسل القناة العبرية في شريط مصور، الأربعاء، وهو يقول "ليس بعيدا عن هذا المكان، مقبرة مدينة نصر شرق القاهرة، تم الليلة الماضية دفن الرئيس المصري محمد مرسي، في جنازة صغيرة اقتصرت على أفراد قليلين من أسرته، ومحاميه، وتواجد قوات كبيرة من قوى الأمن، خلافا لرغبة مرسي، بدفنه في مسقط رأسه بالشرقية. قوى الأمن لم تسمح بذلك".
وأضاف "يمكن أن نرى اليوم، اليوم الذي يلي (الدفن)، أن هناك هدوء".
المراسل كان يتواجد في مقبرة ظهر فيها الهدوء، وبدت خالية تماما من الناس.
وكان المراسل الإسرائيلي وصل القاهرة بعد أقل من 24 ساعة على وفاة مرسي، من أجل إعداد تقرير.
وتجول في شوارع العاصمة المصرية، ولكنه أشار أن "السكان رفضوا الحديث إلى الكاميرا".
وذكر أنه "بصعوبة كان من الممكن إيجاد خبر صغير في الصحف المصرية عن رحيل مرسي، بما في ذلك صحيفة الأهرام".
وركز التقرير الإسرائيلي على الهدوء في الشارع المصري.
واتسمت الفترة التي تولى فيه مرسي رئاسة مصر، بالتوتر مع الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد الهجمات على قطاع غزة.
وترتبط إسرائيل بعلاقات رسمية مع مصر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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