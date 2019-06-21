المرصد_السوري: ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الجوية لقوات بشار في ريف #إدلب إلى 25 شخصاً

الخليج - واس

ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الجوية التي شنتها قوات النظام السوري على منطقة المسطومة بريف إدلب الجنوبي في سورية أمس الخميس إلى 25 شخصًا بينهم 8 أطفال.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن عدد القتلى لا يزال مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى ضمن مناطق متفرقة تعرضت للقصف الجوي في ريفي إدلب وحماة.